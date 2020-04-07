В Коми на коронавирусный карантин закрывают третью больницу

В республике Коми на карантин закрывается уже третье медучреждение - Княжпогостская центральная районная больница в городе Евме: там в одном из отделений скончалась пациентка с COVID-19, поделился с "Дождем" юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак.

Как пишет "Интерфакс", очаг распространения коронавируса купирован, в отделения никого не пускают.

Умершая пациентка - жительница Евмы. Некоторое время назад она лечилась в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре, которую 6 апреля закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. После выписки женщина вернулась домой, однако вскоре заболела. У неё развилась пневмония, поэтому её срочно госпитализировали в Княжпогостскую ЦРБ. 3 апреля она скончалась, и уже после смерти у неё подтвердился коронавирус.

Люди, общавшиеся с женщиной при жизни, "заперты" в больнице. По данным регионального Роспотребнадзора, заболевание обнаружено у 9 пациентов и сотрудников учреждения.

Первая вспышка в Коми была выявлена в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. 22 марта в медучреждении скончалась от пневмонии пожилая женщина, находившаяся в хирургическом отделении. Уже через несколько дней больницу экстренно закрыли на карантин, так как у врача и ещё троих пациентов обнаружили COVID-19. Мезак изложил свою версию, как медик мог заразиться коронавирусом, однако полиция не спешила заниматься делом. Юрист полагает, что это может быть связано с тем, что родственник врача возглавляет отдел следственного управления СК в Сыктывкаре. Позднее СК все же решил изучить обстоятельства заражения граждан.

Накануне выяснилось, что республиканскую больницу Коми также закрывают на карантин. Роспотребнадзор поручил найти всех выписанных и протестировать на коронавирус.

По состоянию на 7 апреля в регионе насчитывается 212 случаев заражения.