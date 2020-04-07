ВЦИОМ: Москвичи относятся к самоизоляции внимательнее, чем жители регионов

Порядка 90% жителей столицы внимательно соблюдают условия самоизоляции, в остальных же российских регионах к данному методу борьбы с распространением коронавирусной инфекции прибегает 81% жителей, говорится в последнем опросе ВЦИОМ.

74% респондентов уверены, что от COVID-19 можно защититься. Иного мнения придерживаются 16% опрошенных. 81% участников исследования подтвердил, что их родные и близкие придерживаются самоизоляции: в Москве этот показатель составляет 90%.

Для того, чтобы защитить себя и близких, 76% респондентов ограничили внедомовое общение либо уехали за город. 58% россиян тщательно следят за гигиеной. Респиратор или маску носит каждый третий опрошенный (30%)

Опрос проводился 2 апреля: в нем поучаствовали 1600 граждан РФ старше 18 лет.