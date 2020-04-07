СК завел уголовное дело из-за видео о создании коронавируса в России

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публикации фейкового сообщения о якобы создании коронавируса в российском государственном научном центре "Вектор", сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Поводом стал видеоролик, который был опубликован в Twitter.

СК начал следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности пользователя и сбору доказательств.

Это второе дело о фейковом сообщении, которое касается коронавируса. Ранее дело по той же статье завел из-за новости о якобы заболевшем коронавирусной инфекцией человеке из Сестрорецка. По делу допросили активистку Анну Шушпанову, она находится в статусе свидетеля.