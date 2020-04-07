Мишустин одобрил выделение управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о то, что управлению делами президента РФ следует выделить 1,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19: документ доступен на официальном портале правовой информации.

Деньги предоставит Резервный фонд. Они пойдут на "мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту".

Одной из структур, которая получит часть средств, является ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора". Среди задач учреждения - организация и проведение дезинфекции в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее, напомним, правительству разрешили объявлять режим ЧС.