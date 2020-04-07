18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:37

Мишустин одобрил выделение управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с COVID-19

фото ЗакС политика Мишустин одобрил выделение управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о то, что управлению делами президента РФ следует выделить 1,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19: документ доступен на официальном портале правовой информации.

Деньги предоставит Резервный фонд. Они пойдут на "мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию медицинской помощи прикрепленному контингенту".

Одной из структур, которая получит часть средств, является ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора". Среди задач учреждения - организация и проведение дезинфекции в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее, напомним, правительству разрешили объявлять режим ЧС.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:55 Глава Коми о ситуации с COVID-19: В больницах люди, к сожалению, умирают

20:24 "Яблоко" призывает регионы вложить средства, выделенные на голосование по Конституции, в медицину

19:10 Правительство рекомендует гражданам забрать из интернатов детей и взрослых

18:54 Лукашенко заявил о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

18:39 Из больницы святого Георгия сбежал "карантинный" пациент-рецидивист

18:17 СК завел уголовное дело из-за видео о создании коронавируса в России

18:06 ВЦИОМ: Москвичи относятся к самоизоляции внимательнее, чем жители регионов

17:34 Петербургские пенсионеры рискуют получить штрафы до 40 тысяч рублей за отказ от самоизоляции

17:33 В Коми на коронавирусный карантин закрывают третью больницу

16:24 "Вся страна - вирусологи": Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
20:55 Глава Коми о ситуации с COVID-19: В больницах люди, к сожалению, умирают

20:24 "Яблоко" призывает регионы вложить средства, выделенные на голосование по Конституции, в медицину

20:03 Путин подписал указ о допвыплатах семьям с детьми до трех лет

19:37 Мишустин одобрил выделение управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с COVID-19

19:10 Правительство рекомендует гражданам забрать из интернатов детей и взрослых

18:54 Лукашенко заявил о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

18:39 Из больницы святого Георгия сбежал "карантинный" пациент-рецидивист

18:17 СК завел уголовное дело из-за видео о создании коронавируса в России

18:06 ВЦИОМ: Москвичи относятся к самоизоляции внимательнее, чем жители регионов

17:36 "Единая Россия" опубликовала в журнале рассказ Айзека Азимова о государстве без выборов

17:34 Петербургские пенсионеры рискуют получить штрафы до 40 тысяч рублей за отказ от самоизоляции

17:33 В Коми на коронавирусный карантин закрывают третью больницу

17:13 ЗакС заказал подарочные наборы с аккумуляторами и флешками за 709 тысяч рублей

16:52 Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем новым эпизодам

16:24 "Вся страна - вирусологи": Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru