Путин подписал указ о допвыплатах семьям с детьми до трех лет

Российский глава Владимир Путин оставил свою подпись под указом о выплатах семьям с детьми, имеющим право государственной поддержки. Текст документа доступен на сайте Кремля.

Согласно инициативе, на каждого ребенка в возрасте до трех лет в период с апреля по июнь 2020 года будет дополнительно выплачено по пять тысяч рублей.

"Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления указанных выплат", - отмечается в тексте указа.

Пенсионный фонд РФ должен обеспечить ежемесячный выплат обозначенных пособий.