"Яблоко" призывает регионы вложить средства, выделенные на голосование по Конституции, в медицину

Текущий лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к главам ряда российских регионов с призывом вложить заложенные в бюджете средства, предназначающиеся для проведения голосования по внесению корректив в Конституцию, в медицинскую отрасль, которая на сегодняшний день остро нуждается в дополнительном спонсировании.

"На голосование уже выделено 14,8 млрд рублей из федерального бюджета. Такие расходы не целесообразны и в обычное время, а в период пандемии - непозволительны. Деньги налогоплательщиков должны быть направлены на финансирование больниц, зарплаты врачей и медицинского персонала, закупку средств индивидуальной защиты для врачей и персонала больниц", - цитирует Рыбакова "Интерфакс".

Воззвание обращено к губернаторам 12 регионов: Амурской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Костромской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей и Красноярского края, а также главам Карелии, Коми и Республики Алтай.

По информации "яблочников", именно перечисленные субъекты РФ заложили средства на агитацию за поправки в свои региональные бюджеты. Траты на данную инициативу составляют от 10 до 98 млн рублей - в зависимости от региона. Обозначенные суммы выделены дополнительно к тем 14,8 млрд рублей, выделенных федцентром.

Ранее Владимир Путин известил, что голосование по внесению изменений в Основной закон страны передвигается на неопределенный срок ввиду пандемии коронавируса.