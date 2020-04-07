Глава Коми о ситуации с COVID-19: В больницах люди, к сожалению, умирают

Врио главы Коми Владимир Уйба поделился своим мнением о происходящем в республике: по его словам, власти оперативно дают точную информацию о ситуации, которая складывается с COVID-19 в регионе. Послание управленца опубликовано на официальном YouTube-канале пресс-службы начальника Коми.

"К сожалению, больницы существуют не только для того, чтобы люди в них лечились и все вылечивались. В больницах люди, к сожалению, умирают", - констатировал Уйба.

Чиновник отметил, что наиболее точную информацию о коронавирусной ситуации в регионе дают лишь власти, однако несмотря на это "на фоне любого потрясения всегда есть" сторонняя информация.

"Один из вбросов о том, что якобы на самом деле значительно больше умерших. А умерших у нас на сегодняшний день три человека", - указал Уйба.

Согласно официальной статистике, республика Коми занимает четвертое место среди российских регионов по количеству инфицированных COVID-19. По данным на 7 апреля, там выявлен 101 гражданин, заразившийся данным заболеванием.

На карантин закрыты уже три региональные больницы. Юрист Эрнест Мезак предположил, что массовое заражение граждан могло произойти в очаге инфекции - Эжвинской больнице Сыктывкара. СК проводит проверку.