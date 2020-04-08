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9:23

Ещё одна больница в Коми закрылась на карантин

фото ЗакС политика Ещё одна больница в Коми закрылась на карантин

В терапевтическом отделении районной больницы в Корткеросском районе Коми ввели карантинный режим: в учреждении выявлена пациентка с COVID-19, уведомляется в паблике районной администрации.

Инфицированную женщину увезли в Сыктывкар.

"Отделение с 28 больными и медицинским персоналом закрыто на карантин для недопущения дальнейшего распространения инфекции", - отмечается в сообщении.

Ранее в обозначенном субъекте РФ уже был введен карантин в Эжвинской больнице Сыктывкара, в республиканской больнице Коми, а также в Княжпогостской ЦРБ - там пару дней назад скончалась пациентка, у которой после смерти была обнаружена коронавирусная инфекция.

Согласно данным на 7 апреля, в Коми находятся 212 пациентов с подозрением на COVID-19, из которых у 101 человека заболевание подтверждено лабораторно.

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