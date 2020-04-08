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9:46

Минтранс назвал условия вывоза россиян из-за рубежа: многим придется заплатить от 200 евро

фото ЗакС политика Минтранс назвал условия вывоза россиян из-за рубежа: многим придется заплатить от 200 евро

На безвозмездной основе выбраться домой из-за границы смогут лишь те россияне, которые имеют на руках билеты отечественных авиаперевозчиков: остальным придется заплатить за возвращение на родину, известили в Минтрансе.

Также приобрести новый "проездной" надо будет лицам с билетами зарубежных авиакомпаний.

"Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей", - прояснили ситуацию в ведомстве.

По данным Минтранса, за границей сейчас находятся поярка 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться домой. Самолеты готовы принимать ежесуточно по 500 человек в Москву и по 200 - в города РФ.

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