Макаров: Полковник Погорелов - это есть полковник Погорелов

В начале заседания петербургского парламента 8 апреля его председатель Вячеслав Макаров поздравил с днями рождения депутатов Михаила Погорелова ("Единая Россия") и Оксану Дмитриеву (Партия Роста).

Единоросса спикер Заксобрания охарактеризовал как неординарную личность, умеющую действовать в самых сложных ситуациях. По словам Макарова, это человек глубоко подготовленный и нестандартный. Он только кажется неторопливым, но решения принимает "молниеносно", добавил спикер.

- Полковник Погорелов - это есть полковник Погорелов, - заметил Макаров.

Юбиляр, которому исполнилось 60 лет, принимая памятную награду из рук спикера ЗакСа, заявил, что для него она "круче", чем от генерального секретаря КПСС.

Лидер фракции Партия роста Дмитриева, получив поздравления от спикера ЗакСа, сообщила депутатам, что пригласит их отпраздновать только когда будет снят режим повышенной готовности. Коронавирус она назвала самым большим вызовом для страны со времен Великой Отечественной войны и поблагодарила жителей Петербурга, за то, что те соблюдают режим самоизоляции.

Макаров на это заявил, что Дмитриева подала всем депутатам пример того, "как надо пиариться на коронавирусной инфекции".

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