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10:46

Законопроект о "налоговой" поддержке петербургских бизнесменов прошел второе чтение

фото ЗакС политика Законопроект о "налоговой" поддержке петербургских бизнесменов прошел второе чтение

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля утвердило во втором чтении комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом и действия режима повышенной готовности.

Были приняты только совместные поправки единороссов Алексея Макаров и Дениса Четырбока, а также депутата от ЛДПР Максима Яковлева, которые уточняют положения принятого за основу законопроекта.

Большинство депутатов не стали поддерживать поправки оппозиционеров: Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия"), Ирины Ивановой (КПРФ) и Бориса Вишневского ("Яблоко"). Предложения касались, в частности, расширения перечня бизнесменов, которым должна быть оказана помощь. Иванова также предлагала не принимать никаких налоговых ставок к микробизнесу. Единороссы по этим поправкам не голосовали, заблокировав их принятие. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заметил, что расширение перечня объектов поддержки приведет к существенным выпадающим доходам бюджета. 

Законопроект о пакете антикризисных мер для малого и среднего бизнеса ЗакС принял за основу на заседании 1 апреля. Среди них отмена уплата авансовых платежей по нескольким транспортному, земельному и имущественному налогу. Эта норма будет действовать при условии поддержания средней зарплаты сотрудников на уровне не менее 19 тысяч рублей. Предприниматели, работающие в сфере культуры, образования, просвещения, выставок, развлечений, физической культуры и спорта, освобождаются от оплаты аренды во втором квартале 2020 года. Кроме того, предприятиям сферы гостиничных услуг предоставят отсрочку по уплате арендных платежей за второй и третий кварталы 2020 года до 31 декабря. Эти средства они будут обязаны внести в рассрочку до конца 2021 года. 

Также владельцам гостиниц снизят на 50% налог на имущество. Компании, с которыми у города заключен специнвестконтракт, получат временную преференцию в виде нулевой ставки по налогу на прибыль. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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