За сутки в РФ зафиксировано 1175 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 россиян увеличилось на 1175 человек, таким образом, общее количество заболевших достигло отметки 8672, извещает оперативный штаб.

Зафиксировано 5 смертей, излечились 86 граждан.

В Петербурге инфекцию выявили у ещё 34 горожан (всего - 329), в Ленинградской области - плюс 32 (всего - 94).

Республика Коми, в которой закрыты на коронавирусный карантин уже четыре больнице, - выбилась в тройку регионов по количеству зараженных, обогнав Ленобласть - там выявлено 119 граждан с COVID-19.

Всего в мире вирус выявлен у более чем 1,4 млн человек, свыше 82 тысяч погибли.