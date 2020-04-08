Эпидемиолог поведал, убивает ли водка коронавирус на руках и поверхностях

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов побеседовал с "Российской газетой" и в очередной раз рассказал о правилах поведения при пандемии коронавируса, о том, надо ли носить маски, а также помогает ли водка обеззаразить поверхности.

Горелов известил, что вирус COVID-29 не отличается стойкостью и поэтому весьма чувствителен практически ко всем антисептикам. Для борьбы с ним можно использовать спиртсодержащие и хлорсодержащие растворы: следует просто протереть ими необходимую поверхность и дать ей высохнуть. Спиртовой настой необязательно должен быть высококонцентрированным, отметил эпидемиолог, поэтому обычная 40-градусная водка отлично справляется с обработкой. Также, напомнил Горелов, на гладких поверхностях вирус живет значительно меньше, нежели чем на пористых, например, бумаге.

Специалист рекомендует гражданам воспользоваться тем, что наступила весна, принесшая с собой много солнечных дней: "уханьская зараза" гибнет под воздействием прямых солнечных лучей.

На вопрос, следует ли носить маску во время эпидемии, Горелов ответил, что на открытом воздухе вероятность подхватить COVID-19 сведена почти к нулю, поэтому на улицу можно в ней и не выходить.