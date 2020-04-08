Смольный наделили дополнительными полномочиями на период борьбы с коронавирусом

Законодательное собрание Петербурга 8 апреля приняло за основу инициативу Смольного о наделении городского правительства дополнительным полномочием устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что этот законопроект необходим для приведения городского законодательства в соответствие федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", принятого 1 апреля.

Депутат Максим Резник во время обсуждения законопроекта заявил о необходимости введения периодичности отчетов городского правительства перед Заксобранием в период противодействия коронавирусной инфекции.



Парламентарий считает, что отсутствие оперативной и достоверной информаци порождает информационные вбросы. Оповещение через существующие городские СМИ депутат считает бессмысленным.

- Когда ты информируешь через сегодняшние СМИ, ты сам себя информируешь, - заметил Резник.

Против помимо Резника высказались еще несколько депутатов. Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский сказал с трибуны, что ждал от Смольного предложения о мерах поддержки граждан и малого бизнеса, но в итоге исполнительная власть предложила "запрещать и карать". Беспартийный Михаил Амосов заявил, что принимаемый нормативно-правовой акт должен действовать до конца 2020 года, и пообещал подготовить соответствующую поправку.

- Чрезвычайщина должна быть ограничена, - добавил он.

Однако Шестериков, несмотря на просьбу Амосова, установил минутный срок на подачу поправок.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова обратила внимание, что, хотя у городских властей и так большие полномочия в условиях борьбы с коронавирусом, в аптеках и больницах не хватает масок и других средств индивидуальной защиты.

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