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11:54

В Карелии из-за высокого спроса смягчили "коронавирусный" режим продажи алкоголя

фото ЗакС политика В Карелии из-за высокого спроса смягчили "коронавирусный" режим продажи алкоголя

Установленный на территории Карельской республики новый порядок продажи алкогольных напитков, введенный в рамках режима самоизоляции для граждан, местное руководство решило поменять, продлив интервал, в который можно "отовариться".

Первоначально, с 1 апреля, алкоголесодержащую продукцию стали отпускать только с 10 до 14 часов, однако, ввиду увеличившегося спроса и опасных в условиях пандемии очередей правительство республики решило продлить время продажи на два часа. Об этом сообщил у себя на странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков. В целом же он оценивает ограничения как правильные.

"С 1 по 7 апреля по сравнению с предыдущей неделей количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 22%; с 37 до 17 уменьшилось количество водителей, которые сели за руль в алкогольном опьянении. Кроме того, количество случаев распития спиртных напитков в общественных местах снизилось со 110 до 30, в два раза реже люди стали появляться в общественных местах в состоянии опьянения", - аргументировал он свою точку зрения.

Новые правила реализации спиртного стали в Карелии проявлением регионального своеобразия: только здесь в рамках комплекса мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции прибегнули к подобным ограничениям.

По данным на 8 апреля на территории северной республики заражено COVID-19 два человека.

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