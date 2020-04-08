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11:57

Минюст зарегистрировал партию "Новые люди" владельца Faberlic

фото ЗакС политика Минюст зарегистрировал партию "Новые люди" владельца Faberlic

Министерство юстиции одобрило регистрацию партии "Новые люди", основателем которой является владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, информирует "Интерфакс".

"Теперь мы можем развернуть полноценную работу в регионах - нам предстоит развитие региональных отделений партии. Это непростая задача в сегодняшней ситуации", - рассказал о задачах политячейки её сооснователь Александр Деванков.

Ожидается, что первый съезд партии состоится в июне. Учредительный же прошел 1 марта. Председателем "Новых людей" стала глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Предполагается, что отделения политорганизации будут открыты в 55 регионах - от Петербурга до Камчатки.

Также ранее Минюст зарегистрировал партию "Зеленая альтернатива" и "Партию прямой демократии", учредителем которой является один из создателей игры World of Tanks Вячeслав Макаров. Кроме того, одобрение ведомства получила партия Захара Прилепина "За правду".

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