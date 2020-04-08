Возмущенного уровнем медпомощи Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией

Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, что ему удалось добиться госпитализации с диагнозом "двусторонняя пневмония" только после того, как он вынужден был обратиться в частную клинику. Несколько дней страдавший от высокой температуры, в платном медучреждении он сдал кровь на биохимический анализ, и только после этого его увезли на скорой помощи в государственную больницу.

Тем, как организована медицинская помощь людям, он крайне недоволен, будучи убежденным, что новую больницу в Коммунарке показывают гражданам по телевизору для "отвода глаз", в то время как заботы о заболевших гражданах в действительности очень мало.

"Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину. Как только я заболел, то позвонил по указанному телефону, и меня стали отговаривать от сдачи теста, говоря, что у меня ОРВИ. На следующий день пришел участковый врач, и сказал что это скорее ОРЗ", - поделился он своей историей с "Эхом Москвы".

Несколько дней 54-летний Шевченко не может дождаться результатов теста на коронавирус. В общей сложности температура 38-39 градусов держится у него уже десять дней.

"Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая "операция по защите отечества" от пандемии, меня бы привела в могилу. Это все показуха!", - заключил общественный деятель.

"Компания" инфицированных коронавирусом россиян пополнилась 8 апреля еще 1175 гражданами.