COVID-19 распространяется по Ленобласти: вирус обнаружили у жителей 8 районов

Правительство Ленобласти и Роспотребнадзор привели статистку распространения коронавирусной инфекции по региону.

Согласно последним данным, за минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 32 граждан из восьми районов области: Всеволожского, Ломоносовского, Бокситогорского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского, Тихвинского и Приозерского. Инфекция обнаружена в одном или нескольких населенных пунктах: селах, деревнях и городах.

Всего в регионе опасное заболевание подхватили 94 человека, троих выписали из больниц, погибших нет.

Добавим также, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 34 новых случая COVID-19, всего инфицированных - 329.