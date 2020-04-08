Суд прописал в приговоре экс-генералу СК Дрыманову торговлю наркотиками, хотя его судили за взятки

Судья Московского городского суда Сергей Гордеев выдал адвокатам бывшего генерала юстиции Александра Дрыманова приговор, в котором сообщается, что экс-правоохранитель занимался сбытом наркотиков, хотя его судили за взятки.

"Действительно, в приговоре есть такая ошибка: судья указал, что Дрыманов, Максименко и Крамаренко состояли в преступной группе, которая занималась сбытом наркотиков. Это может стать одним из оснований для отмены приговора", - поделился с ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Андрей Гривцов.

Также некоторое время назад издание Baza опубликовало документ, заявив, что это якобы точная копия приговора. Там указывается, что подсудимые "реализовывали преступный умысел на сбыт наркотических средств".

Адвокаты Дрыманова с текстом пока не ознакомились.

Напомним, бывшего руководителя московского управления Следственного комитета приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о взяточничестве (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме Дрыманова в деле фигурировали бывший глава управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и экс-начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко. Офицеров задержали в 2015 году после перестрелки у элитного столичного ресторана Elements: тогда правоохранителям попался соратник вора в законе Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец).

Как считают в СК, Крамаренко, Дрыманов, Максименко и генерал-майор ГСУ СК по Москве Денис Никандров получили от арестованного Итальянца взятку в размере 1 млн долларов через предпринимателя Дмитрия Смычковского и поделили деньги между собой. Последний заключил сделку со следствием, был отправлен в колонию и недавно вышел по УДО.