Макаров раскритиковал публикацию телеканала 78

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров во время заседания 8 апреля обратил внимание представителя Смольного в Заксобрании Юрия Шестерикова на публикацию на сайте телеканала 78.

Ему не понравилась новостная публикация с заголовком "Петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом".

- Это ж ваш канал, боевой листок Смольного, - заявил Макаров Шестерикову. - Я же только что говорил не только о личной гигиене, но и об информационной гигиене. Народу надо говорить правду.

Напомним, ранее ЗакС принял во втором чтении законопроект о льготах для малого и среднего бизнеса в период борьбы с коронавирусом. Все предложения оппозиционеров были отклонены.

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