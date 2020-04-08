Заксобрание Петербурга поддержало законопроект о поддержке малоимущих семей

Петербургский парламент на заседании 8 апреля принял в первом чтении проект закона о поддержке детей из малоимущих семей.

На государственную помощь могут рассчитывать только родители детей в возрасте от 3 до 7 лет, в случае если размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения.

Законопроект внесла на рассмотрение фракция "Единая Россия". Представлявшая его депутат "Единой России" Елена Киселева, отметила, что документ был разработан совместно с губернатором Александром Бегловым.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поддержал инициативу, но заявил, что предложенных мер недостаточно. По его словам, в бюджете на 2020 год есть немало расходных статей, которые из-за борьбы с коронавирусом стали неактуальны, а выделенные на них средства можно направить на поддержку граждан. Это в том числе губернаторские балы и приемы, транспортная реформа, организация уже перенесенного чемпионата Европы по футболу, перечислил Вишневский.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева в очередной раз призвала исполнительную власть подумать над возможностью перевода городских врачей на "казарменное положение" и при необходимости размещать их в гостиницах. Она также отметила, что параллельно нужно быть готовыми к временному размещению детей медиков в лагерях. Дмитриева считает, что стоит подумать и о выпускниках, а также вероятности переноса ЕГЭ.

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