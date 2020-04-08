В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с выявленным коронавирусом

На территории Белоруссии, в Гродненской области, обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у пятнадцати россиян, передает местное СМИ "Гродненская правда".

Все зараженные находились на строительстве атомной электростанции и в настоящий момент госпитализированы. Информацию официально подтвердил глава белорусского Минздрава Владимир Караник, добавив, что на самой стройке поработать россияне не успели.

Отметим, что Белоруссия и Швеция - единственные страны в Европе, в которых не принято специальных мер по самоизоляции граждан. С начала пандемии коронавируса белорусский лидер Александр Лукашенко не раз позволял себе пренебрежительные высказывания, умаляющие опасность заражение COVID-19. Ирочно относясь к "панике" вокруг инфекции, он советовал употреблять водку, чеснок и ходить в баню.

В России за последние сутки нашли коронавирус у 1745 человек.