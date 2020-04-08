Ударивший полицейского дверью петербуржец поразмышляет о содеянном в колонии

Выборгский райсуд огласил приговор в отношении местного жителя Андрея Литвина, обвиняемого в применении насилия по отношению к представителю власти (ст. 318 УК РФ): будучи задержанным мужчина ударил полицейского дверью по руке.

Находясь в участке и выражая явное нежелание отправляться в комнату для задержанных, Литвин начал дебоширить и в порыве гнева сильно прищемил руку борца с преступностью. Страж порядке в итоге заработал внушительный кровоподтек.

На заседании Литвин полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца. По совокупности приговоров – 2 месяца 5 суток в ИК общего режима", - отчитались в объединенной пресс-службе судов города.