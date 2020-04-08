В Шушарах построят новую школу, детсад и поликлинику

Комитет имущественных отношений подписал с компанией "Дальпитерстрой" договор о возведении и последующей передаче в собственность Петербурга школы, детского сада и поликлиники для взрослых в Шушарах, извещает пресс-служба Смольного

Рассчитанная на 1650 мест школа появится на Новгородском проспекте. Детсад сможет после открытия принять 320 детей.

Все будущие объекты социальной инфраструктуры будут введены в эксплуатацию и переданы в городскую собственность уже в следующем году. Школа - в 2023 году.