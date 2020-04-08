Шнуров "держит пари", что правительство начнет "душить" россиян

Автор-исполнитель и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал очередной стихотворный фельетон "на злобу дня", в котором с уверенностью предрекает ощутимый рост цены на товары первой необходимости. Его, в свою очередь, будет инициировать не кто иной, как члены правительства, которых, как говорится в тексте, не ".... (грубый аналог глагола "волнует" - прим. ЗАКС.Ру) чужое горе". Такую систему, следуя логике автора, создал некий обобщенно понимаемый "жулик", который пишет бюджет не для людей.

По старой традиции нецензурное стихотворение выложено в Instagram фронтмена "Ленинграда".

"Готовься, гражданин российский,

К цен повышению в два раза

На макароны и сосиски,

Коль не берет тебя зараза".

В том, что власть начнет людей "душить", Шнуров не сомневается и, если ему верить, готов держать пари. Имеется у поэта и более мрачный прогноз: гораздо практичнее "заморить" население в кратчайшие сроки, и, сдается Шнурову, такая мысль посещает государственных управленцев тоже.

Нынешней весной в СМИ появлялась неподтвержденная информация о стремлении Шнурова баллотироваться в ЗакС на довыборах, которую опровергал Горизбирком.