Петербургский ЗакС увеличил на 20 тысяч рублей бюджет конкурса детских эко-рисунков

Конкурс "Экология глазами детей" стартует в Петербурге. Его ежегодно проводит Законодательное собрание города.

Проект постановления об объявлении конкурса Законодательное собрание приняло в первом чтении на заседании 8 апреля. Представлявший документ депутат "Единой России" Сергей Купченко объявил, что в 2020 году бюджет конкурса вырастет на 20 тысяч рублей и составит 100 тысяч рублей.

Детей в возрасте от 5 до 14 лет просят присылать свои рисунки на тему защиты окружающей среды. Победители в трех возрастных категориях получают денежные призы. Наградить победителей и призеров депутаты рассчитывают в период с 1 по 5 июня.