Путин проведет "коронавирусное" совещание с главами регионов и снова обратится к россиянам

Президент Владимир Путин 8 апреля проведет онлайн-совещание с главами всех субъектов РФ относительно ситуации с коронавирусом в стране, передает ТАСС. Разговор анонсируется пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым как масштабный и продолжительный.

"По сути, все будут на связи, будет на связи также все руководство правительства, администрации президента", - рассказал Песков.

С докладами должны будут выступить главы двух столиц - Сергей Собянин и Александр Беглов.

Кроме того, на этот же день намечено уже третье за последние три недели обращение Путина к гражданам. О том, что оно выйдет в свет до начала видеоконференции с губернаторами, пишет "Интерфакс". Предыдущее обращение де-факто ограничилось продлением режима самоизоляции, который теперь действует до 30 апреля, и поручением главам регионов работать в данном направлении более самостоятельно.

В стране инфицировано коронавирусом 8672 россиян, с каждым днем фиксируется все больше случаев заражения. Летальных исходов с начала пандемии насчитывается 63.

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