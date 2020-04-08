У "Пионерской" ради строительства жилой высотки снесут гипермаркет

Гипермаркет "Сезон", расположенный на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов и в настоящее время работающий в обычном режиме, "приговорен" к сносу, сообщает строительное издание "Канонер". Информацию подтвердил застройщик - ООО "Мегалит-Охта групп".

На месте объемной торговой точки должнен будет появиться высотный жилой дом, который станет частью жилого комплекса из четырех домов и который планируют сдать не позднее 2023 года. В планах застройщика также значится возведение на местности, ныне занятой гипермаркетом, зданияы школы. О сроках ее появления пока ничего не известно.

Ожидается, что магазин "Сезон" на Коломяжском в обозримой перспективе разместится в другом сооружении.