Амосов призвал к переориентации бюджета на нужды обедневших петербуржцев

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов в ходе выступления на очередном пленарном заседании ЗакСа указал коллегам на самую актуальную и важную, по его мнению, цель бюджетных расходов. Сильнее, чем обычно, в поддержке города на сегодняшний день, уверен депутат, нуждаются граждане, из-за неустойчивой экономической ситуации либо лишившиеся существенной части доходов, либо потерявшие работу.

"Если родители лишаются заработной платы – вот это ключевая проблема! Даже если и не родители, а просто нечего будет есть через две-три недели – вот это ключевая проблема! Конечно, мы все ждём, что наше правительство предложит действительно серьёзную перестройку бюджета, потому что без неё нам не обойтись. Нужны системные шаги, а не вырванные из контекста", - заявил Амосов с трибуны.

По его словам, с подобными проблемами сугубо материального характера к нему стало обращаться все большее количество петербуржцев из северных районов города, а значит, пора приступить к комплексному "переосмыслению" бюджетного планирования.

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