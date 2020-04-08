Путин предложил выплачивать 80 тысяч рублей врачам, лечащим больных коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить дополнительные выплаты медикам, которые работают с "коронавирусными" пациентами. Об этом он сказал во время селекторного совещания с членами правительства и главами регионов 8 апреля.

Путин сообщил, что выплаты должны быть установлены на три месяца с апреля. Для врачей он предложил установить размер надбавки в 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего персонала - 25 тысяч рублей.

Также президент объявил о выплатах для сотрудников скорой помощи. Для врачей она составит 50 тысяч рублей, для медсестер - 25 тысяч рублей, уточнил Путин.

Он добавил, что также для медицинских работников необходимо установить повышенные страховые гарантии как у военных.