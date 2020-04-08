Правозащитник хочет засудить губернатора Иркутской области за введение режима самоизоляции

Иркутский правозащитник Валерий Тетерин подал иск к главе региона Игорю Кобзеву с требованием признать нелегитимным введение режима самоизоляции.

"У нас указом губернатора был введен режим „самоизоляции", гражданам были установлены ограничения по передвижению по Иркутской области. Но у нас на территории введен только режим повышенной готовности, а не введен ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение, ни какой-либо иной правовой режим. В режиме повышенной готовности нельзя принимать меры, ограничивающие права и свободы граждан", - пояснил недовольство Кобзевым Тетерин в беседе с "МБХ медиа".

Кроме того, добавил правозащитник, он также обратился с заявлением в прокуратуру, попросив её изучить правовую сторону принятого губернатором нормативного акта.

Ранее, напомним, жители Москвы подали в суд исковое заявление на мэра Сергея Собянина, установившего в городе строгий режим изоляции.