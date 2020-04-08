Путин сообщил о новых мерах поддержки населения во время эпидемии

Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах по поддержке россиян во время эпидемии коронавируса. Предложения глава государства озвучил во время совещания с членами правительства и главами регионов 8 апреля.

По его словам, с июня дополнительные средства будут выплачивать семьям с детьми от трех до семи лет, которые имеют право на маткапитал. Путин уточнил, что при социальных выплатах будут учитывать доходы только за текущий период, а не за прошлый год.

- Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи, - заявил президент.

Он добавил, что пособие по безработице в размере минимального размера оплаты труда будут выплачивать в апреле, мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Если работу потеряли родители, то на каждого ребенка власти будут выплачивать по три тысячи рублей в месяц, заявил Путин.

Глава государства также поручил правительству подумать над расширением ранее предложенных каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Эта поддержка должна стать доступнее для большего количества россиян, отметил президент.

Он также предложил доплачивать медперсоналу за работу по борьбе коронавирусом и принять ряд новых мер поддержки предпринимателей.