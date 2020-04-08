18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:55

Путин сообщил о новых мерах поддержки населения во время эпидемии

фото ЗакС политика Путин сообщил о новых мерах поддержки населения во время эпидемии

Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах по поддержке россиян во время эпидемии коронавируса. Предложения глава государства озвучил во время совещания с членами правительства и главами регионов 8 апреля.

По его словам,  с июня дополнительные средства будут выплачивать семьям с детьми от трех до семи лет, которые имеют право на маткапитал. Путин уточнил, что при социальных выплатах будут учитывать доходы только за текущий период, а не за прошлый год. 

- Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи, - заявил президент.

Он добавил, что пособие по безработице в размере минимального размера оплаты труда будут выплачивать в апреле, мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Если работу потеряли родители, то на каждого ребенка власти будут выплачивать по три тысячи рублей в месяц, заявил Путин.

Глава государства также поручил правительству подумать над расширением ранее предложенных каникул по потребительским и ипотечным кредитам. Эта поддержка должна стать доступнее для большего количества россиян, отметил президент.

Он также предложил доплачивать медперсоналу за работу по борьбе коронавирусом и принять ряд новых мер поддержки предпринимателей

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:09 Депутат ЗакСа Рассудов: Государство не готово подарить ни копейки

18:50 Петербуржца вызвали на повторный допрос в СК в рамках дела о фейке о COVID-19

18:34 Из-за пандемии в Петергофе перенесли открытие фонтанов

18:25 "Бессмертный полк" призывает своих участников выбрать менее "коронавирусный" формат мероприятия

17:59 Псковский губернатор обошел больницу в более безопасном костюме, чем у врачей

17:55 ТЦ Петербурга воззвали к Смольному с просьбой поддержать их во время эпидемии

17:16 Школам разрешили перенести часть учебной программы 1-8 классов на следующий год

16:46 Правозащитник хочет засудить губернатора Иркутской области за введение режима самоизоляции

16:25 Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

16:23 Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
19:48 Милонов осуждает использование программы Zoom при дистанционном обучении

19:23 Шойгу ждет от СК уголовных дел по фактам сноса советских памятников за границей

19:09 Депутат ЗакСа Рассудов: Государство не готово подарить ни копейки

18:57 Петербуржцы останутся без велопроката до конца года

18:50 Петербуржца вызвали на повторный допрос в СК в рамках дела о фейке о COVID-19

18:34 Из-за пандемии в Петергофе перенесли открытие фонтанов

18:25 "Бессмертный полк" призывает своих участников выбрать менее "коронавирусный" формат мероприятия

17:59 Псковский губернатор обошел больницу в более безопасном костюме, чем у врачей

17:55 ТЦ Петербурга воззвали к Смольному с просьбой поддержать их во время эпидемии

17:28 Петербург вошел в список субъектов РФ с самыми открытыми бюджетами

17:16 Школам разрешили перенести часть учебной программы 1-8 классов на следующий год

16:55 Путин сообщил о новых мерах поддержки населения во время эпидемии

16:46 Правозащитник хочет засудить губернатора Иркутской области за введение режима самоизоляции

16:25 Путин поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

16:23 Минсельхоз хочет привлечь студентов и зэков к работам на полях взамен уехавших мигрантов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru