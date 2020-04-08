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17:55

ТЦ Петербурга воззвали к Смольному с просьбой поддержать их во время эпидемии

фото ЗакС политика ТЦ Петербурга воззвали к Смольному с просьбой поддержать их во время эпидемии

Представители петербургских торговых центров обратились к городскому главе Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину с просьбой включить ТЦ в список наиболее пострадавших от "коронавирусных" ограничений отраслей экономики Северной столицы. С воззванием к Смольному смогли ознакомиться журналисты "Коммерсанта".

В документе указывается, что только в 21 ТЦ работает порядка 32 тысяч граждан: управляющие компании, персонал, охрана, обслуга. Банкротство торговых комплексов, вероятнее всего, "приведет к недопустимым социально – экономическим последствиям", говорится в обращении. В частности, невозможно будет в дальнейшем обеспечить работу продуктовых магазинов, аптек; обрушатся цены на недвижимость, что в конечном итоге приведет к обострению обстановки в социуме.

Представители ТЦ просят Смольный издать нормативно-правовой акт, согласно которому при введении повышенной готовности или ЧС неисполнение обязательств по кредитному договору со стороны собственника центра должно рассматриваться как форс-мажорное обстоятельство. Данная мера позволит на период действия режима освободить ТК от ответственности за неисполнение обязательств по кредитам и, как следствие, дальнейшего банкротства.

Также центры просят освободить их от уплаты арендной платы и предоставить рассрочку по налоговым платежам на прибыль, "предоставить налоговые каникулы по земельному налогу и налогу на имущество, предоставить отсрочку для уплаты экологических сборов, создать условия для снижения стоимости коммунальных услуг".

Документ подписали представители 24 крупнейших городских торговых центров. Среди них - ТРК "Охта Молл", ТД "Пассаж", ТРК "Жемчужная Плаза", ТК "Невский центр", ТРЦ "Галерея" и другие.


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