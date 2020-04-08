"Бессмертный полк" призывает своих участников выбрать менее "коронавирусный" формат мероприятия

Организаторы акции "Бессмертный полк" обратились к демонстрантам с просьбой избрать для себя иной формат участия в мероприятии в этом году ввиду угрозы распространения коронавируса.

"Любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая", - отмечается в сообщении учредителей акции.

Авторы обращения выразили надежду, что участники акции вспомнят о здравом смысле и не выйдут сами либо отправят своих родственников на шествие, так как смысл мероприятия в том, чтобы почтить память побывавшего на войне человека, а не в праздной прогулке.

Альтернативно чествовать ветерана можно и посредством соцсетей, подчеркнули организаторы. Рассказать о его подвиге можно, сделав, например, семейный снимок с его фото и историей участия в войне, прикрепив к посту хештеги #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Посты из соцсетей "ВКонтакте", Facebook, Instagram с этими хештегами автоматически попадут на сайт акции.