Петербуржцы останутся без велопроката до конца года

В течение 2020 года петербуржцы не смогут воспользоваться услугами городской сети велопроката "Велогород", передает издание "Поребрик.Медиа". Закрытие сети обусловлено падающим с начала прошлого года спросом граждан и, как следствие, отказом городских властей финансировать это направление досуга.

Статистика показывает, что в 2017 году петербургские велосипедисты пользовались 97 станциями прокатной сети, в 2018 году спрос охватил только 56 из них и, наконец, за весь прошлый год людям пригодились только 20 станций.

В начале апреля активисты разместили онлайн-петицию, в которой они добиваются обеспечения медицинских сотрудников бесплатных велосипедов и самокатов, что, по мысли авторов идеи, должно снизить число заражений коронавирусной инфекцией.