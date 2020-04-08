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8 апреля, 20:24

В Петербурге вынесли 25 новых решений по делам о нарушении карантина

фото ЗакС политика В Петербурге вынесли 25 новых решений по делам о нарушении карантина

По состоянию на 8 апреля мировые судьи в Петербурге зарегистрировали с начала пандемии коронавируса 101 материал по делам о нарушении гражданами правил самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов.

За сутки вынесено 25 решений (все - по ч.1 ст. 19.4 КоАП), причем каждое выносилось без участия нарушителей. Характерно, что все они признали вину. 14 из них получили штраф в размере 500 рублей, остальные 11 человек "отделались" судебным предупреждением.

Отметим, что в данном случае речь идет исключительно о тех нарушителях, которые с начала марта вернулись из-за границы и обязаны находиться дома на двухнедельном карантине.

В Петербурге инфицировано коронавирусом 329 человек. Ограничения на период пандемии в городе постепенно меняются в сторону ужесточения.

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