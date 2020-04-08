Утром - штрафы, вечером - правила

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 апреля утвердило штрафы за нарушения, которые еще не придумали. Парламент за один день принял в первом и в окончательном чтениях законопроект о наказаниях за несоблюдение правил городского правительства о поведении в период борьбы с коронавирусом. Эти правила депутаты еще не видели. Смольному только предстоит их разработать.

Правительство Петербурга в ближайшее время подготовит и представит гражданам правила поведения в период действия режима повышенной готовности. Полномочия на подобные меры Смольному 8 апреля предоставил городской парламент. ЗакС согласился за день принять соответствующий законопроект, фактически не дав возможность самому себе внести в него какие-либо поправки.

Отметим, что правила эти не будут ограничены временем борьбы с коронавирусом. Городское правительство сможет размораживать их в будущем, если в городе снова будет вводиться режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Если свод предписаний для петербуржцев пока неизвестен, то порядок штрафов за их нарушения уже оглашен. Инициативу Смольного об административных наказаниях за несоблюдение специальных правил ЗакС принял следом. Согласно ей, составлять протоколы о нарушениях смогут не только полицейские, но и представители районных администраций, а также ряда комитетов Смольного. Вводится сразу несколько штрафов. В частности, нежелающих соблюдать требование самоизоляции и других нарушителей режима повышенной готовности предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, в случае если их деяние не регламентировано Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

Петербургская полиция время от времени отчитывается о своей борьбе с вернувшимися из-за границы гражданами, которые не желают соблюдать предписанный режим самоизоляции. В отношении них составляют протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания). Накануне в Смольном ЗАКС.Ру подтвердили, что и несанкционированный выход на улицу лиц старше 65 лет может попасть под действие этой статьи.

Точно сказать, кто именно, в таком случае, может быть оштрафован на 4 тысячи рублей в соответствии с новым законом не смог ни один из опрошенных ЗАКС.Ру депутатов. Председатель парламентского комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок напомнил, что принятые 8 апреля законы вступят в силу через 10 дней после их публикации, а за это время ситуация в городе может существенно измениться.

- Какие именно меры будут [приняты Смольным], сейчас сказать сложно. Они будут реакцией на эпидемиологическую обстановку. Это может быть любой набор: ограничения для отдельных категорий или, например, отдельных зон, территорий. Можно придумать разные меры, но конкретику нам будет сама жизнь диктовать, — отметил Четырбок.

Идею принимать пока лишенные конкретики штрафы раскритиковали сразу несколько оппозиционных депутатов. Из выступавших неединороссов инициативу поддержала только лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, уже почти месяц требующая у Смольного ввести в городе жесткий карантин. Депутат объяснила, что поскольку необходим карантин, нужна и ответственность за его несоблюдение, а потому она поддерживает установление новых правил и наказаний за их несоблюдений.

Почти все противники законопроекта, выступая с парламентской трибуны, обращались к заключению юридического управления ЗакСа, которое накануне инициативу Смольного раскритиковало. Юруправление, в частности, указало, что положение о штрафах за нарушение правил самоизоляции не отвечает принципу юридического равенства, "обусловленного необходимостью формальной определенности, точности, ясности, недвусмысленности правовой нормы".

Депутат от КПРФ Александр Рассудов призвал Смольный переписать документ "от корки до корки":

- Хочется сказать, ну нельзя так писать законы, уважаемые субъекты законодательных инициатив. Как понимать фразу: "Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административную ответственность, то все равно такие действия влекут наложение административного штрафа"? Это уже за гранью юридического добра и зла, по ту сторону юриспруденции.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев назвал обсуждаемую инициативу "ножом в спину" президенту Владимиру Путину. Эсер заявил, что новый закон поставит в неудобное положение сотрудников полиции, которые будут вынуждены принимать решения - штрафовать нарушителей на 40 тысяч по КоАП или на 4 тысячи по новым правилам.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что подобная неопределенность может повлечь за собой волну коррупции:

- Я очень боюсь, что точно так же, как у нас гаишники сидят в засаде и отлавливают автомобилистов, так сейчас найдется много желающих отлавливать пенсионеров… А уж установление ответственности за нарушение правил, которые еще не приняты, это нонсенс правовой, — считает Вишневский.

По его мнению, в этих правилах может быть записано все, что угодно: от запретов выходить из подъезда без спецпропуска "до обязанности делать два раза "ку" перед полицейским и чиновником".

Коммунистка Ирина Иванова призналась ЗАКС.Ру, что не понимает срочность принятия законопроекта, за который проголосовали большинство ее коллег.

- Штрафы надо, конечно, принимать полностью с правилами, а не с отсылочной нормой, что эти правила будут когда-нибудь разработаны, - отметила Иванова.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о поддержке предложенного Смольным закона и личной, и своих однопартийцев-единороссов. Однако и в его выступлении были оговорки.

- Почему мы вынуждены рассматривать этот законопроект? Только лишь потому, что "окно в Европу" одним движением руки не закрыть, - обратился Макаров с трибуны к представителю Смольного в ЗакСе Юрию Шестерикову. - В этой ситуации от нас требуются какие-то меры, но в то же время мы не должны суетиться. Если будем суетится в каких-то ситуациях, потом будем долго расхлебывать. В этой ситуации мы идем на непопулярные меры, которые подвергли сомнению в том числе и в юридическом управлении. Очень надеемся на вас. Выступали наши коллеги, ко всем их предложениям нужно обязательно прислушаться.

Возможность услышать голос депутата у чиновников будет, однако, не в рамках работы над законами о штрафах и дополнительных полномочиях. Оба документа уже подписал губернатор Александр Беглов.

Сергей Еремеев

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