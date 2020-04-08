Квалификационную коллегию судей не смутил запрет Чупрунову сесть на стул в зале суда

Петербургский политический активист Павел Чупрунов, с начала года оспаривающий поведение судьи на одном из заседаний, не получил поддержки со стороны городской Квалификационной коллегии судей. ККС не впечатлило требование судьи, согласно которому Чупрунов должен был простоять в течение всего слушания за трибуной и не мог присесть на стул.

"Квалификационная коллегия судей не является компетентным органом для оценки законности судебного акта, включающей в себя как правильное применение материального закона, так и соблюдение процессуальных правил. Вами не представлено достаточных сведений, подтверждающих, что со стороны судьи Васильевой Л.В. имело место нарушение норм профессиональной судейской этики при рассмотрении дела", - говорится в пришедшем активисту ответном письме.

Таким образом, на жалобу члены коллегии решили не реагировать.

"Не совсем понял пока, как это воспринимать и куда еще пожаловаться. кину на это жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, но перед этим поищу юриста проконсультироваться", - рассказал ЗАКС.Ру о своих планах Чупрунов.

В самом суде ранее заявляли, что требование судьи о даче объяснений стоя было "продиктовано необходимостью обеспечения порядка в судебном заседании".

Минувшей осенью Чупрунов безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты МО "Черная речка" (ныне - "Ланское").