Экс-министр Абызов всё же успел жениться в СИЗО до введения "коронавирусного" режима

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, пребывающий в столичном СИЗО "Лефортово" по обвинению в ряде преступлений, всё же успел жениться в изоляторе до введения запрета на их посещение, делятся РИА "Новости" со ссылкой на информацию, полученную от секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

О том, что бывший чиновник намерен обрести официальную жену, стало известно в начале марта. Избранницей Абызова стала стюардесса Валентина Григорьева, у пары уже есть общий сын.

Мельников известил, что брак был зарегистрирован еще 25 марта, однако в тот день другая член ОНК Марина Литвинович сообщила, что женитьба откладывается на неопределенный срок.

С 31 марта СИЗО Москвы перешли на особый режим в связи с угрозой распространения COVID-19. В частности, наложен временный запрет на свидания заключенных с родными, на прием передач.

Ранее суд продлил срок ареста Абызову на три месяца. Он является фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.