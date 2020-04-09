В Коми тяжелым пациентам с COVID-19 помогут реаниматологи из Петербурга и Архангельска

В отделениях реанимации в двух больницах республики Коми находятся 10 пациентов с коронавирусной инфекцией: уже сегодня, 9 апреля, им окажут помощь прибывшие из Архангельска, Петербурга и Нижнего Новгорода специалисты, рассказал глава региона Владимир Уйба в видеообращении "ВКонтакте".

"При содействии руководства министерства здравоохранения РФ и ФМБА я достиг договоренности об организации трех бригад врачей-реаниматологов из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска. К утру эта бригада начнет работать с тяжелыми пациентами", - уточнил Уйба.

По состоянию на 8 апреля в Коми в больницах лежат 245 граждан с подозрением на наличие COVID-19 в организме. Официально подтверждено 119 случаев заражения. Несколько региональных больниц закрыты на карантин.