Минкульт поручил музеям передвинуть все запланированные мероприятия на осень

Министерство культуры дало указание всем подведомственным музеям отменить запланированные на лето массовые мероприятия и передвинуть их на осень ввиду угрозы распространения коронавируса, пишет Znak.com, ссылаясь на письмо врио директора департамента музеев Минкульта Наталии Чечель.

"Указанные в нем [документе] мероприятия призваны минимизировать расходы в связи с отменой выставок, конкурсы по которым уже были проведены", - пояснили в пресс-службе министерства.

На данный момент неизвестно, будет ли данный указ распространяться на иные госучреждения культуры - театры, концертные залы.

В России до 30 апреля объявлен нерабочий режим, многие регионы "самоизолировались". Закрыты все места массового скопления граждан - общепиты, парки, ТЦ.