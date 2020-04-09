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10:26

Минкульт поручил музеям передвинуть все запланированные мероприятия на осень

фото ЗакС политика Минкульт поручил музеям передвинуть все запланированные мероприятия на осень

Министерство культуры дало указание всем подведомственным музеям отменить запланированные на лето массовые мероприятия и передвинуть их на осень ввиду угрозы распространения коронавируса, пишет Znak.com, ссылаясь на письмо врио директора департамента музеев Минкульта Наталии Чечель.

"Указанные в нем [документе] мероприятия призваны минимизировать расходы в связи с отменой выставок, конкурсы по которым уже были проведены", - пояснили в пресс-службе министерства.

На данный момент неизвестно, будет ли данный указ распространяться на иные госучреждения культуры - театры, концертные залы.

В России до 30 апреля объявлен нерабочий режим, многие регионы "самоизолировались". Закрыты все места массового скопления граждан - общепиты, парки, ТЦ.

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