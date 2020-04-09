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10:32

Петербуржец решил подработать на продаже спирта и получил арест

фото ЗакС политика Петербуржец решил подработать на продаже спирта и получил арест

Московский районный суд утром 9 апреля назначил трое суток ареста жителю Петербурга Дану Мишкою, решившему заработать на продаже спирта в дни карантина, сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

Его признали виновным в неповиновении законного требования сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП) за то, что он после совершения контрольной закупки сотрудниками МВД отказывался пропускать их в арендованное им помещение и предъявлять свои документы.

Мишкой занимал по договору аренды пункт приема металла на проспекте Космонавтов, где и наладил разлив спирта. Полицейские приобрели у него 100 литров жидкости вечером 6 апреля, а затем потребовали предъявить им паспорт, документы на реализацию продукции и дать осмотреть помещение пункта приема. Мишкой крикнул своему сотруднику Паше, чтобы тот закрыл входную дверь и выливал весь спирт, который был в офисе, сам же встал у двери. В ходе судебного заседания он объяснил, что испугался, что будет привлечен к ответственности. Он также заявил, что к нелегальной торговле его подтолкнуло желание заработать в дни эпидемиологического кризиса.

"Мишкой подтвердил, что не пускал сотрудников полиции в помещение, так как. Паша должен был уничтожить весь спирт, фактически вылив его на пол. Мишкой испугался приезда сотрудников МЧС, которые хотели болгаркой взломать дверь, поскольку думал, что от искры может произойти возгорание внутри помещения, поэтому открыл входную дверь", - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Обвиняемый принес свои извинения и раскаялся в содеянном.

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