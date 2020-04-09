Количество заболевших COVID-19 россиян перевалило за 10 тысяч

За прошедшие сутки количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, увеличилось на 1459 человек в 81 регионе страны, информирует оперативный штаб. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки 10 131.

Всего по России проведено свыше миллиона тестов на выявление опасного заболевания.

В Петербурге +44 новых случая инфицирования (всего 373), в Ленобласти +18 (всего 93), в Новгородской области - +7, в Калининградской +3.

За сутки заболевание унесло жизни ещё 13 человек, всего погибли 76.

В мире количество инфицированных COVID-19 граждан превысило уже 1,48 млн. Жертвами болезни стали более 88 тысяч человек.