"Не хочу драматизировать, ситуация сложная": Беглов велел петербуржцам сидеть дома

Петербургский градоначальник Александр Беглов в очередной раз обратился к горожанам с призывом без особой нужды не покидать свои жилища. Обращение губернатора опубликовано на его официальной странице "ВКонтакте".

В качестве примера нерадивого отношения ко введенным ограничительным мерам Беглов привел ситуацию, когда петербуржец, вернувшийся из поездки в Финляндию, подхватил там COVID-19 и заразил свою беременную жену, которая сейчас лежит в реанимации.

"Возможно, мы еще не пришли к осознанию того, что сегодняшний день требует переоценки ценностей, образа мыслей и привычек. От того, насколько ответственно мы относимся к режиму самоизоляции, зависит наш успех в борьбе с болезнью", - напоминает губернатор.

Продление режима самоизоляции до 30 апреля - это не время, когда следует праздно проводить досуг, констатировал Беглов. В этот момент у властей есть возможность мобилизовать все ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса.

"Я обращаюсь к каждому! Потерпите! Проведите предстоящие недели дома", - велел городской глава.

Кроме того, напоследок отметил Беглов, в Петербурге вводятся штрафы за нарушение режима самоизолцяии.

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