Мишустин назвал "Единую Россию" надежным партнером для правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство высоко ценит работу партии "Единая Россия" и видит в ней надежного партнера "по самому широкому кругу вопросов", передает ТАСС.

Мишустин поблагодарил фракцию "Единая Россия" в Госдуме за оперативное рассмотрение и поддержку ряда правительственных законопроектов. Он заявил, что правительству "и сегодня очень важно услышать позицию "Единой России" - крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной думе". По мнению Мишустина, партия "уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны, и, что называется, в мирное время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность".

"За решениями "Единой России" стоят миллионы избирателей, которые на выборах всех уровней отдают вам предпочтение. А значит, ваши идеи и предложения, которые максимально подробно отражают весь спектр мнений наших граждан, имеют особую ценность для исполнительной власти", - заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что надо думать о завтрашнем дне и "о мерах, которые позволят нам преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжелой ситуации с минимальными потерями, создать базис для последующего восстановления и устойчивого развития экономики".

Мишустин на этой неделе провел серию консультаций с руководством парламентских фракций. Встреча с "Единой Россией" - завершающая. 15 апреля должен был состояться отчет правительства в Госдуме, однако, как сообщили источники, его скорее всего перенесут на более поздний срок.