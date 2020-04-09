18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:53

Мишустин назвал "Единую Россию" надежным партнером для правительства

фото ЗакС политика Мишустин назвал "Единую Россию" надежным партнером для правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство высоко ценит работу партии "Единая Россия" и видит в ней надежного партнера "по самому широкому кругу вопросов", передает ТАСС.

Мишустин поблагодарил фракцию "Единая Россия" в Госдуме за оперативное рассмотрение и поддержку ряда правительственных законопроектов. Он заявил, что правительству "и сегодня очень важно услышать позицию "Единой России" - крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной думе". По мнению Мишустина, партия "уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны, и, что называется, в мирное время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность".

"За решениями "Единой России" стоят миллионы избирателей, которые на выборах всех уровней отдают вам предпочтение. А значит, ваши идеи и предложения, которые максимально подробно отражают весь спектр мнений наших граждан, имеют особую ценность для исполнительной власти", - заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что надо думать о завтрашнем дне и "о мерах, которые позволят нам преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжелой ситуации с минимальными потерями, создать базис для последующего восстановления и устойчивого развития экономики".

Мишустин на этой неделе провел серию консультаций с руководством парламентских фракций. Встреча с "Единой Россией" - завершающая. 15 апреля должен был состояться отчет правительства в Госдуме, однако, как сообщили источники, его скорее всего перенесут на более поздний срок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия в флешмобе о Конституции

14:55 "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

14:48 Министр здравоохранения Коми подал в отставку после массового заражения жителей коронавирусом

14:27 Володин подтвердил перенос отчета правительства перед Госдумой

14:24 Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию

14:12 Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу рассказал о планах по поставкам средств индивидуальной защиты

13:57 Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

13:56 В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:06 Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

13:03 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:50 Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru