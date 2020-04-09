КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выделил 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских" в разных районах Петербурга, извещает пресс-служба КРТИ.

Работы, которые заказало подведомственное комитету СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", будут выполнять ООО "РОСЗНАК" и ООО "АИР Магистраль".

За более чем 7,7 млн рублей "Росзнак" установит искусственные дорожные неровности в Калининском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах. "Лежачие полицейские" появятся по 17 адресам.

За 7,4 млн рублей "АИР Магистраль" уложит "полицейских" в Центральном, Красносельском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском и Адмиралтейском районах.

Ожидается, что все работы обозначенные фирмы завершат до конца мая текущего года.