18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:53

КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

фото ЗакС политика КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выделил 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских" в разных районах Петербурга, извещает пресс-служба КРТИ. 

Работы, которые заказало подведомственное комитету СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", будут выполнять ООО "РОСЗНАК" и ООО "АИР Магистраль". 

За более чем 7,7 млн рублей "Росзнак" установит искусственные дорожные неровности в Калининском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах. "Лежачие полицейские" появятся по 17 адресам.

За 7,4 млн рублей "АИР Магистраль" уложит "полицейских" в Центральном, Красносельском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском и Адмиралтейском районах.

Ожидается, что все работы обозначенные фирмы завершат до конца мая текущего года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия в флешмобе о Конституции

14:55 "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

14:48 Министр здравоохранения Коми подал в отставку после массового заражения жителей коронавирусом

14:27 Володин подтвердил перенос отчета правительства перед Госдумой

14:24 Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию

14:12 Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу рассказал о планах по поставкам средств индивидуальной защиты

13:57 Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

13:56 В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:06 Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

13:03 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:50 Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru