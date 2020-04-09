Суд оставил в силе приговор жительнице Карелии по делу об оправдании терроризма

Судебная коллегия Апелляционного военного суда оставила в силе приговор анархистке, жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой по делу об оправдании терроризма, сообщает "Правозащита Открытки" в своем Telegram-канале.

Заседание прошло по видеоконференции из помещения Петрозаводского гарнизонного военного суда.

В декабре 2019 года Муранову приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. Ей вменили оправдание терроризма и-за комментария во "ВКонтакте", который касался теракта у управления ФСБ в Архангельске.

Муранова – мать-одиночка. В январе 2020 года правозащитники сообщили, что им удалось собрать нужную сумму для оплаты штрафа.