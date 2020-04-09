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12:25

Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

фото ЗакС политика Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием пресечь доступ граждан к паблику "ВКонтакте" под названием "Нет самоизоляции", следует из информации на сайте надзорного ведомства.

В материалась группы в социальной сети, отметили в прокуратуре, "размещаются сведения о необходимости игнорирования мер по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса", а также публикуется информация об "акциях с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции людей".

На данный момет поиск "ВКонтакте" выдает лишь одну группу с таким названием, в которой состоят 24 человека. Паблик уже заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

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