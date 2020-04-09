Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

Представители фракции "Справедливая Россия" петербургского Заксобрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров разработали законопроект, предполагающий отмену взносов за капитальный ремонт до конца июня текущего года.

Коррективы эсеры предлагают внести в ст. 11 закона о "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", добавив в неё новый пункт, который бы звучал следующим образом: "3. Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге и являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года".

Справедливороссы уверены, что Петербург должен вслед за Москвой и Ленобластью поддержать граждан, оказавшихся в сложном экономическом положении ввиду пандемии COVID-19, именно поэтому данная мера необходима.

На данный момент депутаты ждут отклика на свою инициативу от юридической службы Заксобрания, после этого она будет направлена на рассмотрение парламента.

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