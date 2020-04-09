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12:45

Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

фото ЗакС политика Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

Представители фракции "Справедливая Россия" петербургского Заксобрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров разработали законопроект, предполагающий отмену взносов за капитальный ремонт до конца июня текущего года.

Коррективы эсеры предлагают внести в ст. 11 закона о "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", добавив в неё новый пункт, который бы звучал следующим образом: "3. Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге и являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года".

Справедливороссы уверены, что Петербург должен вслед за Москвой и Ленобластью поддержать граждан, оказавшихся в сложном экономическом положении ввиду пандемии COVID-19, именно поэтому данная мера необходима.

На данный момент депутаты ждут отклика на свою инициативу от юридической службы Заксобрания, после этого она будет направлена на рассмотрение парламента.


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