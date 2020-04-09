Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

Муниципальное образование "Лиговка-Ямская" намерено приобрести за бюджетный счет большую партию защитных и антисептических средств. Глава муниципалитета, член "Единой России" Вадим Войтановский издал распоряжение, в котором обязал врио руководителя местной администрации Виктора Жданцева купить 2000 медицинских масок, 2000 пар перчаток, 500 штук антисептических средств для обработки рук и 20 штук по 5 литров средства для обработки поверхностей, 300 штук салфеток для обработки рук и 3 упаковки оборудования для обеззараживания воздуха.

Местные депутаты-самовыдвиженцы из группы "Наш дом - Лиговка-Ямская" оценили покупку в 400 тысяч рублей. Сам Жданцев предположил, что в существующей ситуации на рынке стоимость может дойти и до 1 млн рублей.

По словам Войтановского, защитные средства и антисептики нужны для нужд местной администрации. Ряд сотрудников, по его словам, продолжают работать в здании администрации и нуждаются в защите. Ранее, в конце марта, он утверждал, что местные муниципалы ушли на удаленку на неопределенный срок из-за болезни уборщицы.

- Сотрудник, который выходит на работу, каждые два часа должен менять [маску]. Получается десять в день, если десять сотрудников - 100, если десять дней - 1000, - сообщил Войтановский.

Жданцев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не обязан выполнять это распоряжение главы муниципалитета.

- Вмешательство муниципального совета и отдельных депутатов в конкретные дела местной администрации запрещено, кроме оговоренных случаев: принятие бюджета, запрос документов, работа комиссий с приглашением сотрудников МА, - сообщил врио главы. - В данном случае нет ни обоснования закупки, ни обоснования количества, ни спецификации. Есть просто желание бездумно потратить бюджет и сорвать работу администрации любым способом, чтобы убрать независимого главу администрации.

Жданцев полагает, что перед ним специально ставят эту задачу, чтобы появился формальный повод отправить его в отставку. Ранее он заявлял, что заместитель главы МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин с той же целью обвинял его в непроведении дезинфекции детских площадок. Врио главы даже обещал пожаловаться на Ильина в следственный комитет за распространение ложных новостей, но пока так и не сделал этого.

В ближайшее дни должно состояться внеочередное заседание местного совета. Одним из вопросов в повестке будет назначение конкурса на выборы главы местной администрации.